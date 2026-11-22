Представители духовенства выступили с разъяснениями об отношении Церкви к интимной сфере на фоне давления современной медиасреды на традиционные семейные устои, сообщили священнослужители в своем обращении к верующим. Они напомнили, что близость супругов изначально задумана как благо, но требует духовной опоры. Об этом пишет akpars.ru .

В обращении подчеркивается, что телесное единение в браке дано Создателем ради радости совместной жизни и продолжения рода, однако не должно отрываться от духовного начала или становиться самоцелью. Отдельно представители Церкви раскритиковали массовую культуру, которая, по их оценке, примитивизирует интимную сторону жизни и вытесняет ее сакральный смысл.

Отказ от стремления к душевной и телесной чистоте в церковном учении связывают с блудом, способным принести разрушительные последствия обоим партнерам при любых обстоятельствах. При этом священнослужители отметили, что несмотря на исторические нюансы и перемены вокруг, главный ориентир остается прежним: супруги должны беречь нравственную и физическую чистоту друг перед другом.