Популярная диета помогла снизить риск диабета и уничтожить жир в организме

Ученые выяснили, что зеленая средиземноморская диета способна почти вдвое эффективнее классического рациона снижать уровень токсичного жира в поджелудочной железе, защищая организм от сахарного диабета второго типа. Как сообщает Американский журнал клинического питания со ссылкой на исследователей из Университета Бен-Гуриона, такой рацион позволяет восстановить функции органа без применения медикаментов. Подробности узнала редакция aif.ru .

Очищение внутренних органов без лекарств

Накопление жира во внутренних органах провоцирует липотоксичность — состояние, при котором избыток жирных кислот повреждает бета-клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. Это прямой путь к сахарному диабету второго типа. Однако международная группа исследователей доказала, что этот процесс можно обратить вспять.

В ходе 18-месячного эксперимента специалисты наблюдали за 294 добровольцами с абдоминальным ожирением и нарушениями липидного обмена. Участникам назначили комплекс физических нагрузок и разные типы питания. Оказалось, что стандартная здоровая еда уменьшает жировые отложения в органе всего на 0,8%, классическая средиземноморская диета — на 6,7%, а вот зеленая версия рациона (Green-MED) показала впечатляющий результат в 14%. Примечательно, что очищение произошло без потери здоровой функциональной ткани самого органа.

Главные правила зеленой диеты

Как пояснил главный исследователь проекта профессор Айрис Шай, жировое депо в поджелудочной железе полностью динамично и обратимо, а его уменьшение напрямую нормализует уровень сахара в крови. По словам ведущего автора работы Лиав Алуфер, секрет кроется в изобилии растительных полифенолов, которые содержатся в зелени, орехах и зеленом чае. Они активно стимулируют выведение жира, тогда как рафинированные сладости и фастфуд этот процесс блокируют.

Основой рациона выступают овощи, бобовые, крупы, рыба и минимальное количество молочных продуктов без сахара при полном отказе от красного мяса, белого хлеба и промышленных соусов. Максимальный эффект в исследовании обеспечила комбинация трех обязательных компонентов:

Грецкие орехи — по 28 г ежедневно.

Зеленый чай — три-четыре чашки в день.

Водная ряска (манкай) — коктейль из 100 г замороженных кубиков растения, богатого растительным белком, железом, витамином B12 и полифенолами.

Чем заменить экзотический манкай

Если экзотическую ряску найти не удалось, ее можно успешно воссоздать с помощью доступных аналогов. Диетологи рекомендуют комбинировать темно-зеленые листовые овощи (шпинат, рукколу, кресс-салат), порошок спирулины или матча, семена тыквы и конопли, а также чечевицу.

В качестве источника витамина B12 подойдут неактивные пищевые дрожжи в виде хлопьев, которые можно использовать как сырную приправу к гарнирам и салатам. В домашних условиях легко приготовить полезный зеленый смузи: смешать горсть шпината (50 г), ложку спирулины или матча (5 г), две столовые ложки семян конопли (25 г) и немного ягод на стакан воды или миндального молока. При этом эксперты советуют избегать добавления меда и сладких фруктов вроде бананов, так как избыток фруктозы помешает очищению организма.