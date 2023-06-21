Искусственный интеллект помогает выявлять точки несанкционированной торговли в Подмосковье

В области к системе мониторинга несанкционированной торговли с использованием искусственного интеллекта подключили двести подмосковных камер. Об этом рассказали в Минсельхозпроде региона.

Благодаря использованию технологии в муниципалитетах выявили уже более ста точек «стихийной торговли». Семьдесят две из них уже ликвидировали.

Проект по развитию модели ИИ для того, чтобы выявлять точки незаконной торговли на улице, стартовал зимой. Отмечается, что нейросеть фиксирует нарушения с точностью девяносто три процента.

Помимо этого, в Подмосковье продолжается разработка системы оперативного информирования о случаях несанкционированной уличной торговли.