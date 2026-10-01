Доллар по ₽91: финансовый эксперт раскрыл, что ждет курс в октябре

Осень может заставить россиян снова внимательно посмотреть на валютный рынок: в октябре на рубль будут давить спрос на импорт и объемы продажи экспортной выручки, а криптовалюты окажутся во власти решений ФРС США. Финансовый эксперт Александр Гриф в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал три сценария для доллара, евро и юаня и предупредил, при каком развитии событий американская валюта способна приблизиться к ₽91.

На 29 сентября официальный курс доллара составлял ₽84,41, евро — ₽96,25, юаня — ₽12,56. Эти значения установил Банк России; банковские курсы при покупке или продаже валюты могут отличаться. По словам финансового эксперта, руководителя лаборатории НИИПУ по вопросам онтологии когнитивного цифрового технологического суверенитета, председателя комитета по цифровому технологическому суверенитету СНГ Александра Грифа, пытаться угадать одну «правильную» цифру курса бессмысленно. Гораздо важнее следить за тем, что происходит со спросом и предложением валюты.

«Я прежде всего сопоставляю предложение валюты и спрос на нее. Важна не только цена нефти, но и объемы экспорта, сроки поступления выручки и то, сколько валюты компании продают внутри страны. С другой стороны — покупки импортеров: чем больше нужно оплатить зарубежных товаров и оборудования, тем выше потребность в валюте», — объяснил эксперт.

Он отметил, что в августе Банк России уже фиксировал сочетание меньших продаж экспортеров и растущего спроса со стороны импортеров. Дополнительным фактором остается привлекательность рублевых сбережений: ключевая ставка ЦБ с 14 сентября составляет 14% годовых.

Доллар по 91 рублю — уже не фантастика?

В базовом сценарии Гриф оценивает вероятность умеренного ослабления рубля в 60%. По его оценке, к концу октября доллар может находиться в диапазоне ₽85–87, евро — ₽97–99, а юань — ₽12,6–12,9.

«Это вариант, при котором спрос на валюту несколько перевешивает ее предложение, но высокой ставки и экспортных поступлений достаточно, чтобы сдерживать движение», — пояснил специалист.

Более сильный рубль эксперт оценивает с вероятностью 25%. Тогда доллар может опуститься до ₽81–83, евро — до ₽93–95, а юань — до ₽12,0–12,3. Такой сценарий, по его словам, станет вероятнее, если экспортеры увеличат продажи валютной выручки, а спрос на импорт окажется сдержаннее.

Есть и неблагоприятный для рубля сценарий — вероятность его эксперт оценивает в 15%. При сокращении экспортных поступлений, проблемах с международными расчетами или резком увеличении покупок валюты доллар может подняться до ₽89–91, евро — до ₽101–103, а юань — до ₽13,2–13,5. При этом Гриф подчеркнул: это не прогноз гарантированного движения, а оценка вероятностей.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Крипта может качнуться сильнее

На рынке цифровых активов неопределенность, по оценке эксперта, еще выше. Исходные уровни, от которых он отталкивается, — около $83,6 тыс. за биткоин, $2,69 тыс. за эфир и $119 за Solana. Здесь ключевыми факторами становятся инфляция в США, ожидания относительно ставки ФРС и движение денег через криптофонды. После сентябрьского решения американского регулятора диапазон ставки составляет 3,75–4% годовых. Следующее заседание FOMC запланировано на 27–28 октября.

«Для оценки это сдерживающий фактор: высокая доходность более консервативных инструментов усиливает конкуренцию за деньги инвесторов», — считает Гриф.

Одновременно у крипторынка есть противоположный фактор — приток средств в инвестиционные продукты на цифровые активы. Поэтому, по мнению эксперта, смотреть исключительно на настроение в соцсетях бессмысленно: важно соотношение стоимости денег и реального спроса. В его базовом сценарии с вероятностью 50% биткоин в конце октября будет стоить $80–90 тыс., эфир — $2,5–3 тыс., Solana — $110–135.

При продолжительном притоке средств и снижении опасений вокруг инфляции и ставок возможен рост: вероятность такого сценария эксперт оценивает в 25%. Тогда биткоин может выйти к $92–100 тыс., эфир — к $3,2- 3,6 тыс., а Solana — к $140–160.

Столько же — 25% — Гриф отводит сценарию снижения. При оттоке денег из фондов и более жесткой политике ФРС биткоин, по его оценке, может опуститься до $70–77 тыс., эфир — до $2,1–2,4 тыс., Solana — до $90–105.

Октябрьские даты, которые могут качнуть рынок

Для рубля важнейшим событием станет заседание Банка России 23 октября, а для мировых рынков — заседание ФРС 27–28 октября. Само решение регуляторов — лишь часть истории: значение будут иметь и последующие сигналы о дальнейшей денежно-кредитной политике. Поэтому тем, кто собирается менять крупную сумму, эксперт советует не пытаться угадать идеальный день.

«Когда и в какой валюте понадобятся деньги? Это полезнее попытки угадать идеальный день обмена», — отметил Гриф.

Отдельно специалист советует не смешивать обычные накопления с криптовалютными вложениями: потенциальный рост цифровых активов не отменяет риска существенных потерь.