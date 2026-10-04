«Это просто катастрофа». В Германии выросло число пенсионеров на соцпособии

Число жителей Германии пенсионного возраста, получающих базовое социальное пособие для малообеспеченных, на конец первого квартала 2026 года достигло рекордных 771,3 тысячи человек. Об этом со ссылкой на данные правительства ФРГ сообщает Bild .

В публикации отмечается, что в конце 2020 года число пенсионеров в ФРГ, получавших соцпособие, составляло около 564,1 тысячи. Количество получателей выросло на 36,7%, что стало рекордным показателем.

Больше всего выросло число пенсионеров иностранного происхождения, которые зависят от социальной поддержки. С 2020 года оно увеличилось со 152,3 тысячи до 279,3 тысячи человек, то есть на 83,3%. За этот же период число получателей базового соцпособия среди граждан Германии выросло с 411,8 тысячи до 492 тысяч человек, или на 19,5%.

Ранее сообщалось о том, что Германия и еще пять стран ЕС потребовали сократить бюджет союза.