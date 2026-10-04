«Это просто катастрофа». В Германии выросло число пенсионеров на соцпособии

Bild: 771,3 тысячи пенсионеров в ФРГ получают соцпособие

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

Число жителей Германии пенсионного возраста, получающих базовое социальное пособие для малообеспеченных, на конец первого квартала 2026 года достигло рекордных 771,3 тысячи человек. Об этом со ссылкой на данные правительства ФРГ сообщает Bild.

В публикации отмечается, что в конце 2020 года число пенсионеров в ФРГ, получавших соцпособие, составляло около 564,1 тысячи. Количество получателей выросло на 36,7%, что стало рекордным показателем.

Больше всего выросло число пенсионеров иностранного происхождения, которые зависят от социальной поддержки. С 2020 года оно увеличилось со 152,3 тысячи до 279,3 тысячи человек, то есть на 83,3%. За этот же период число получателей базового соцпособия среди граждан Германии выросло с 411,8 тысячи до 492 тысяч человек, или на 19,5%.

Ранее сообщалось о том, что Германия и еще пять стран ЕС потребовали сократить бюджет союза.

Читайте также

«Кредиты стали посильнее»: долговая нагрузка россиян снизилась до 28%

«Кредиты стали посильнее»: долговая нагрузка россиян снизилась до 28%

Экспорт российских удобрений в Грузию в августе сократился в 3,5 раза

Экспорт российских удобрений в Грузию в августе сократился в 3,5 раза

«На Севере пенсии выше». Где работающие пенсионеры получают больше 30 тысяч?

«На Севере пенсии выше». Где работающие пенсионеры получают больше 30 тысяч?

Тридцать лет чужого фастфуда: как Россия потеряла свой кулинарный стол

Тридцать лет чужого фастфуда: как Россия потеряла свой кулинарный стол

Инфляция в Рязанской области в августе замедлилась до 7,5%

Инфляция в Рязанской области в августе замедлилась до 7,5%

«Долговая петля»: МФО запретили выдавать более двух дорогих займов

«Долговая петля»: МФО запретили выдавать более двух дорогих займов

«Двойная индексация». Пенсии россиян вырастут дважды за год

«Двойная индексация». Пенсии россиян вырастут дважды за год

Платный возврат: в Союзе потребителей объяснили, как спасти бизнес на маркетплейсах

Платный возврат: в Союзе потребителей объяснили, как спасти бизнес на маркетплейсах

Россия заняла второе место в рейтинге экспортеров оружия за 2025 год

Россия заняла второе место в рейтинге экспортеров оружия за 2025 год

Квартиру в Москве сравнили по стоимости с сотнями зарубежных отпусков

Квартиру в Москве сравнили по стоимости с сотнями зарубежных отпусков

Морковь в России подешевела почти на 13%

Морковь в России подешевела почти на 13%

«Это не подарок, а перерасчет». Часть пенсионеров осенью получит прибавку почти 11 тыс. рублей

«Это не подарок, а перерасчет». Часть пенсионеров осенью получит прибавку почти 11 тыс. рублей

Добавьте mosregtoday.ru в избранное