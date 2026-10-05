Дискуссия вокруг замороженных российских активов в Евросоюзе вновь перешла из стадии затишья в фазу лихорадочного поиска. Очередную инициативу озвучили депутаты Европарламента, предложив вывести более 200 млрд евро из-под управления бельгийского депозитария Euroclear и передать их под прямой контроль Еврокомиссии. Смысл этой бюрократической рокировки прост: Брюссель не хочет оставлять Бельгию один на один с колоссальными юридическими и финансовыми рисками, пытаясь распределить ответственность за возможную конфискацию на все страны содружества.

Однако, как отметил в беседе с Общественным телевидением России политолог Сергей Станкевич, эта инициатива обречена на провал. По его словам, споры возобновились исключительно из-за критической дыры в украинском бюджете, которая образовалась из-за лихорадочного и бесконтрольного расходования средств. Киев требует от европейцев еще 27 млрд долларов, но национальные парламенты стран ЕС никогда не проголосуют за новые вливания из своих бюджетов, так как это вызовет гневную реакцию собственных граждан. В итоге европейцы судорожно пытаются найти деньги, заглядывая в чужой карман.

Станкевич прямо называет предложение евродепутатов «пиар-акцией», поскольку у Евросоюза нет никаких юридических оснований для изъятия суверенных средств. Для реализации такого шага требуется единогласное одобрение всех членов ЕС, чего не произойдет. Эксперт подчеркивает, что Европарламент не принимает правовых документов, а главы государств не торопятся брать на себя ответственность за фактически антиправовую конфискацию. Ирония в том, что даже при создании нового общеевропейского органа ключевая ответственность за первый шаг — вывод денег из Euroclear — все равно останется на Бельгии, на что она вряд ли пойдет.

Последствия реальной конфискации станут для Европы катастрофическими. По словам политолога, это спровоцирует масштабный отток капитала из европейских банков и институтов коллективного финансирования. Евросоюз навсегда утратит статус надежной финансовой площадки, и клиенты массово переведут свои активы в Азию — в Сингапур и Гонконг. В европейских финансах на долгие годы воцарится хаос, а занимать деньги на международных рынках Брюсселю станет практически невозможно. Москва, в свою очередь, уже предупредила о неизбежности юридического преследования и ответных мерах, что лишь подтверждает: инициатива депутатов зайдет в очередной правовой тупик и останется лишь громкой риторикой.

Ранее сообщалось, что план Мерца по конфискации российских активов обернулся изоляцией.