«Медианная цена — 1934 рубля»: россияне выбирают кету и нерку вместо горбуши

Аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили потребительские предпочтения россиян при выборе красной икры. Результаты исследования показали смену лидеров на рынке. Об этом сообщает РИА Новости .

«В топе покупок оказались икра кеты и нерки, в то время как в прошлые годы лидером была горбуша», — говорится в выводах экспертов, проанализировавших траты граждан в сентябре.

Согласно обнародованным данным, медианная стоимость красной икры в первый осенний месяц составляла 1934 рубля за 100 граммов. Для сравнения, упаковка имитированной красной икры обходилась покупателям в среднем по 595 рублей.

Ранее сообщалось о том, что щуку ценят за кладезь витаминов и 84 калории на 100 г.