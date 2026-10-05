«Медианная цена — 1934 рубля»: россияне выбирают кету и нерку вместо горбуши
Россияне в сентябре чаще покупали икру кеты и нерки вместо горбуши
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили потребительские предпочтения россиян при выборе красной икры. Результаты исследования показали смену лидеров на рынке. Об этом сообщает РИА Новости.
«В топе покупок оказались икра кеты и нерки, в то время как в прошлые годы лидером была горбуша», — говорится в выводах экспертов, проанализировавших траты граждан в сентябре.
Согласно обнародованным данным, медианная стоимость красной икры в первый осенний месяц составляла 1934 рубля за 100 граммов. Для сравнения, упаковка имитированной красной икры обходилась покупателям в среднем по 595 рублей.
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