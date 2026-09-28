Новые правила: маркетолог спрогнозировала отток покупателей одежды с маркетплейсов

Новые правила возврата онлайн-покупок способны подтолкнуть покупателей чаще выбирать одежду в традиционных магазинах, а не на маркетплейсах. Таким мнением с NEWS.ru поделилась маркетолог Елена Градусова, оговорившись, что в целом популярность интернет-площадок при этом останется на прежнем уровне.

Поводом для обсуждения стал проект Минэкономразвития России, вводящий обновленный порядок возврата товаров, приобретенных дистанционно. В соцсетях документ поспешили воспринять как полный запрет на возврат одежды, однако это не так: возможность отказаться от покупки прямо в пункте выдачи сохранится. Настоящие ограничения касаются иного перечня — в категорию невозвратных предлагают включить электронику, парфюмерию, косметику и товары гигиены. Одежду и обувь вернуть по-прежнему можно, но уже с согласия продавца и, вероятно, за счет самого покупателя.

По оценке Градусовой, обвал популярности маркетплейсов из-за таких нововведений не произойдет. Основной удар примут те, кто заказывает вещи не для себя, например родителям или друзьям, а при получении обнаруживает, что они не подошли. Подобные покупки постепенно перетекут в офлайн-магазины либо в дешевый сегмент. Эксперт обратила внимание, что законопроект фактически перекладывает расходы на плечи потребителя, но при этом не решает первопричину издержек для бизнеса. Статистика красноречива: лишь 5% возвратов связаны с переменой решения покупателя, тогда как 80% вызваны неподходящим размером и слишком долгим ожиданием доставки. Выход маркетолог видит в предоставлении честной информации о товаре — точных мерок и реальных фотографий, которые позволят снизить число разочарований и лишних возвратов.

Ранее глава ЦСР предложил ограничить возврат продуктов и лекарств с маркетплейсов.