Курьерам обещают ₽200 тыс. в месяц: что скрывается за такими зарплатами

Эксперт Варакин: высокие заработки курьеров связаны с длительными сменами

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Медианная предлагаемая зарплата курьеров в России в сентябре 2026 года достигла ₽190 тыс., увеличившись на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако указанные в вакансиях суммы не гарантируют такой заработок каждому сотруднику. Об этом рассказал кадровый эксперт Илья Варакин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Данные о росте предлагаемых зарплат приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на онлайн-платформу по поиску работы. Темпы увеличения показателя оказались на 16,4 процентного пункта выше, чем годом ранее.

По словам Варакина, высокие заработки в сфере доставки не являются новым явлением. Еще около трех лет назад опросы показывали, что отдельные курьеры получали от ₽200 тыс. до ₽250 тыс. в месяц. Однако такие суммы, как правило, связаны с продолжительными рабочими сменами и высокой нагрузкой.

Главная особенность платформенной занятости заключается в отсутствии фиксированного дохода. Заработок курьера зависит от количества выполненных заказов и времени, которое он готов уделять работе. Поэтому максимальные суммы, указанные работодателями в объявлениях, отражают потенциальный доход, а не гарантированную ежемесячную выплату.

Возможности заработка также зависят от региона и ситуации на местном рынке труда. При нехватке сотрудников службы доставки могут увеличивать дополнительные выплаты, предлагать надбавки и вознаграждения за привлечение новых работников.

Таким образом, две одинаковые вакансии в разных городах могут существенно отличаться по условиям оплаты. При этом высокая сумма в объявлении сама по себе не позволяет определить, сколько курьер получит при обычной продолжительности рабочего дня.

Эксперт также призвал не сравнивать напрямую доходы курьеров с зарплатами работников, имеющих высшее образование. По его словам, уровень оплаты определяется экономическими условиями конкретной отрасли и компании, а не только квалификацией сотрудника.

Варакин подчеркнул, что при оценке подобных предложений необходимо учитывать специфику платформенной занятости. Заявленный высокий доход может быть достижим, но для этого нередко требуется работать значительно дольше стандартного рабочего дня.

Читайте также

«Деньги вслед за ростом цен». Маткапитал привяжут к инфляции

«Деньги вслед за ростом цен». Маткапитал привяжут к инфляции

Свыше ₽5 млрд и 35 мер: Брынцалов раскрыл, как в Подмосковье поддерживают сельхозпроизводителей

Свыше ₽5 млрд и 35 мер: Брынцалов раскрыл, как в Подмосковье поддерживают сельхозпроизводителей

Россия достигла полной самообеспеченности картофелем по итогам 2025 года

Россия достигла полной самообеспеченности картофелем по итогам 2025 года

Новые правила: маркетолог спрогнозировала отток покупателей одежды с маркетплейсов

Новые правила: маркетолог спрогнозировала отток покупателей одежды с маркетплейсов

«Плюс 12 559 рублей». Максимальный размер пособия по уходу за ребенком достигнет 95 580 рублей

«Плюс 12 559 рублей». Максимальный размер пособия по уходу за ребенком достигнет 95 580 рублей

«43 986 против 19 256». Разрыв в пенсиях между регионами РФ достиг 25 тысяч рублей

«43 986 против 19 256». Разрыв в пенсиях между регионами РФ достиг 25 тысяч рублей

Дефицит лосося: эксперт рассказал, почему икра к Новому году резко подорожает

Дефицит лосося: эксперт рассказал, почему икра к Новому году резко подорожает

«Выплата напрямую зависит от МРОТ»: как вырастут пособия в 2027 году?

«Выплата напрямую зависит от МРОТ»: как вырастут пособия в 2027 году?

«Путина провалена»: к Новому году красная икра может подорожать в пять раз

«Путина провалена»: к Новому году красная икра может подорожать в пять раз

«Не выдержали налогов». За девять месяцев в России закрылось 28 тыс. кафе и ресторанов

«Не выдержали налогов». За девять месяцев в России закрылось 28 тыс. кафе и ресторанов

«Рост будет неравномерным»: средняя зарплата в РФ может достичь почти 110 тыс. рублей

«Рост будет неравномерным»: средняя зарплата в РФ может достичь почти 110 тыс. рублей

Госдума усилила защиту вкладов: депутат пояснил, кого это коснется с 2027 года

Госдума усилила защиту вкладов: депутат пояснил, кого это коснется с 2027 года

Добавьте mosregtoday.ru в избранное