Курьерам обещают ₽200 тыс. в месяц: что скрывается за такими зарплатами

Медианная предлагаемая зарплата курьеров в России в сентябре 2026 года достигла ₽190 тыс., увеличившись на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако указанные в вакансиях суммы не гарантируют такой заработок каждому сотруднику. Об этом рассказал кадровый эксперт Илья Варакин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Данные о росте предлагаемых зарплат приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на онлайн-платформу по поиску работы. Темпы увеличения показателя оказались на 16,4 процентного пункта выше, чем годом ранее.

По словам Варакина, высокие заработки в сфере доставки не являются новым явлением. Еще около трех лет назад опросы показывали, что отдельные курьеры получали от ₽200 тыс. до ₽250 тыс. в месяц. Однако такие суммы, как правило, связаны с продолжительными рабочими сменами и высокой нагрузкой.

Главная особенность платформенной занятости заключается в отсутствии фиксированного дохода. Заработок курьера зависит от количества выполненных заказов и времени, которое он готов уделять работе. Поэтому максимальные суммы, указанные работодателями в объявлениях, отражают потенциальный доход, а не гарантированную ежемесячную выплату.

Возможности заработка также зависят от региона и ситуации на местном рынке труда. При нехватке сотрудников службы доставки могут увеличивать дополнительные выплаты, предлагать надбавки и вознаграждения за привлечение новых работников.

Таким образом, две одинаковые вакансии в разных городах могут существенно отличаться по условиям оплаты. При этом высокая сумма в объявлении сама по себе не позволяет определить, сколько курьер получит при обычной продолжительности рабочего дня.

Эксперт также призвал не сравнивать напрямую доходы курьеров с зарплатами работников, имеющих высшее образование. По его словам, уровень оплаты определяется экономическими условиями конкретной отрасли и компании, а не только квалификацией сотрудника.

Варакин подчеркнул, что при оценке подобных предложений необходимо учитывать специфику платформенной занятости. Заявленный высокий доход может быть достижим, но для этого нередко требуется работать значительно дольше стандартного рабочего дня.