Россия достигла полной самообеспеченности картофелем по итогам 2025 года

Россия по итогам 2025 года вышла на полную самообеспеченность картофелем, показатель составил 100,3%. Такие данные Росстата изучило РИА Новости .

Годом ранее уровень самообеспеченности составлял 92%, поэтому за год показатель увеличился на 8,3 процентного пункта. Последний раз значение превышало 100% в 2023 году, когда достигло 101%. Максимальный показатель за последние 25 лет был зафиксирован в 2011 году — 110,6%.

В 2025 году уровень самообеспечения картофелем оказался выше 100% в 32 регионах страны. В Брянской и Астраханской областях показатель превысил 200%.

Наиболее заметный рост показателя за год отмечен в Ингушетии, Сахалинской, Орловской, Тамбовской и Брянской областях.

Статистические данные не включают сведения по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Ранее эксперт заявил, что россиянам красной икры хватит до ноября.