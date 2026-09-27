«Рост будет неравномерным»: средняя зарплата в РФ может достичь почти 110 тыс. рублей

Балынин: средняя зарплата в РФ может достичь 110 тыс. рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Средняя заработная плата в России по итогам III квартала 2026 года может приблизиться к отметке в 110 тысяч рублей. Такой прогноз в интервью ТАСС озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В III квартале 2025 года средняя зарплата в России составляла 96 278 рублей. В среднем за III квартал 2026 года средняя зарплата, по моим прогнозам, достигнет величины в диапазоне от 105 906 до 109 757 рублей, что будет выше значений III квартала 2025 года на 10-14% или на 9,6-13,5 тыс. рублей», — сказал эксперт.

Балынин пояснил, что разброс в прогнозных значениях обусловлен различиями в возможностях организаций по наращиванию зарплатных предложений.

Кроме того, специалист отметил, что средняя зарплата за II квартал 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года выросла на 11,4 тысячи рублей, или на 11,41%, увеличившись с 100 023 до 111 433 рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Москве открыта вакансия по уходу за слонами с зарплатой от ₽100 тыс.

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