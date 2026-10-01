Дефицит лосося: эксперт рассказал, почему икра к Новому году резко подорожает

Предновогодний ажиотаж на деликатесы в этом году рискует обернуться серьезным ударом по кошельку: эксперты прогнозируют резкий рост цен на красную икру. По словам председателя правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, стоимость продукта может вырасти в 2,5 раза по сравнению с прошлогодними предновогодними показателями. Причина кроется не в экономических потрясениях или логистических сбоях, а в природных факторах — климатических изменениях, которые напрямую ударили по объемам вылова. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что суть проблемы — в катастрофическом падении добычи диких лососей, от которых в основном и зависит рынок красной икры. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне улов оказался на 57,6% ниже ожидаемого, причем особенно критично ситуация сложилась в Хабаровском крае. Если планировалось освоить 250 тыс. тонн лосося, то фактически удалось добыть лишь около 100 тыс. тонн. Поскольку порядка 10 тыс. тонн из ежегодных 12 тыс. тонн икры приходится именно на диких лососей, сокращение вылова неизбежно обрушивает предложение. По прогнозам, объем икры на внутреннем рынке может упасть до пяти тысяч тонн — при практически полном отсутствии импорта это создает выраженный дефицит.

По мнению эксперта, последствия для потребителя уже прорисовываются в конкретных цифрах. Если в прошлом году пиковая цена на икру нерки доходила до 17 тыс. рублей за килограмм, то в нынешнем сезоне она может достичь 35 тыс. рублей. Особенно остро подорожание будет ощущаться к Новому году — традиционно пиковому периоду спроса, когда деликатес становится одним из главных украшений праздничного стола. При этом он подчеркивает, что винить в росте цен некого: причина исключительно природная — потепление воды в Тихом океане, на которое человек повлиять не в силах.

Он резюмировал, что вместе с тем ситуация с мясом красной рыбы выглядит не столь драматичной. Недостаток дикого лосося удастся частично компенсировать за счет поставок из Чили и Турции, что должно сдержать рост цен на этот сегмент продукции. Общий объем добычи водных биоресурсов в стране остается на стабильном уровне — около 4,6–4,7 млн тонн, сопоставимом с прошлыми годами. Таким образом, удар придется в первую очередь по сегменту деликатесов, тогда как массовые виды рыбы останутся относительно доступными.

Ранее также в России спрогнозировали серьезное подорожание черной икры.