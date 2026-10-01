«Деньги вслед за ростом цен». Маткапитал привяжут к инфляции

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Документ предусматривает индексацию материнского капитала по уровню фактической инфляции.

В сообщении кабмина указано, что продолжится выплата единого пособия и материнского капитала, который будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Также сохранится ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми.

Ранее сообщалось о том, что 30,1% россиян хотели бы разместить маткапитал на вкладе.