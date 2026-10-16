«Курорт меняет лицо». В Анапе вложат более 250 млрд рублей в строительство новых отелей и санаториев

Более 250 миллиардов рублей направят на строительство гостиниц, санаториев и других рекреационных объектов в Анапе. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

На курорте возведут тысячи гостиничных номеров, откроют новые площадки для детского отдыха и создадут свыше 17 тысяч рабочих мест. В 2026 году в городе планируется реализовать 25 инвестиционных проектов, уточнили в городской администрации.

Основной объем средств пойдет на развитие санаторно-курортного направления. В настоящее время строительные работы ведутся на 17 объектах. В Анапе строят круглогодичные четырехзвездочные отели и обновляют центр оздоровления «СИБУР-Юг». Еще восемь проектов находятся на стадии подготовки к строительству, включая пятизвездочный спа-отель «Анапа Хилс» и детский оздоровительный комплекс «Юбилейный».

Ранее этим летом в Анапе открылся пятизвездочный отель Dusit Thani со спа-центром, инвестиции в который превысили три миллиарда рублей. В оздоровительном комплексе «Аврора» начал работу новый четырехэтажный корпус на 800 мест. Помимо этого, после продолжительного перерыва возобновили работу детские лагеря «Приазовец» и «Черноморец» на Пионерском проспекте.

До конца года в Анапе намерены завершить еще два проекта стоимостью свыше 14 миллиардов рублей. Это позволит создать более 800 рабочих мест. В планах также строительство гостиниц с аквапарком рядом с железнодорожным вокзалом и на Высоком берегу, а также продление набережной в сторону Лысой горы.

Ранее сообщалось о том, что отдых во Вьетнаме в октябре россиянам обойдется дороже.