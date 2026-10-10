Пять кроссоверов до ₽2,5 млн: какие модели стоит рассмотреть и в чем их недостатки

Haval Jolion, Tenet T4L и Haval M6 вошли в пятерку популярных новых кроссоверов стоимостью до ₽2,5 млн. Подборку автомобилей с их преимуществами и недостатками представил автоэксперт Сергей Игнатов в беседе с «Российской газетой» .

Первое место занял обновленный Haval Jolion, средняя стоимость которого в сентябре 2026 года составила ₽2,39 млн. Среди преимуществ модели эксперт выделил богатое оснащение и современные электронные системы. В версии 2026 года изменился интерьер, а полноприводные модификации получили новый двигатель российского производства с увеличенным крутящим моментом и сниженным расходом топлива.

К недостаткам Jolion Игнатов отнес недостаточную шумоизоляцию на высоких скоростях и особенности подвески, которая хорошо справляется с небольшими неровностями, но требует снижения скорости перед крупными ямами.

Вторую строчку занял Tenet T4L со средней ценой ₽2,36 млн. Это удлиненная версия компактного T4 с более просторным салоном, независимой задней подвеской и багажником объемом 475 литров. Уже в базовой комплектации предусмотрены подогрев передних и задних сидений, руля и лобового стекла, а также дистанционный запуск двигателя.

При этом полный привод для T4L пока не предлагается. Разгон до 100 км/ч занимает 10,5 секунды, а фактический расход топлива, по отзывам владельцев, может превышать заявленный производителем.

На третьем месте оказался Haval M6 стоимостью в среднем ₽2,27 млн. Главным преимуществом кроссовера эксперт назвал вместительность. Объем багажника достигает 808 литров, а на заднем сиденье могут разместиться трое взрослых пассажиров.

Модель также отличается подвеской, рассчитанной на эксплуатацию на дорогах с плохим покрытием. Среди недостатков — отсутствие полного привода и сравнительно скромное оснащение. При этом обновленная версия получила боковые подушки безопасности спереди, мультимедийный экран диагональю 12,3 дюйма и камеру заднего вида.

Четвертую позицию занял Jaecoo J6 со средней стоимостью ₽2,31 млн. Кроссовер длиной около 4,5 метра выделяется дизайном, отделкой салона и крупным центральным дисплеем. Независимая задняя подвеска обеспечивает уверенное поведение автомобиля в поворотах.

Однако Игнатов обратил внимание на жесткие настройки шасси, умеренную динамику и ограниченные возможности переднеприводной версии за пределами асфальта.

Замкнул пятерку Tenet T4 со средней ценой ₽2,36 млн. Производство модели прекратилось в конце июля 2026 года, однако дилеры продолжают продавать оставшиеся автомобили, в том числе со скидками.

Главным преимуществом T4 перед пришедшим ему на смену T4L остается наличие полного привода. По оценке эксперта, это делает модель одним из наиболее доступных новых полноприводных кроссоверов в своем сегменте.

Все приведенные цены отражают среднюю стоимость автомобилей в сентябре 2026 года. Фактическая цена покупки может отличаться в зависимости от комплектации и предложений дилеров.