«Нам не потянуть биобезопасность»: число свиноводческих предприятий в РФ снизилось на 5,8%

За год количество свиноводческих предприятий в России сократилось на 5,8%. Такие данные, ссылаясь на подсчеты сервиса «Контур.Фокус», приводит газета «Коммерсантъ» .

В начале октября в стране было зарегистрировано около 1860 предприятий по разведению свиней. Эксперты указывают, что значительная часть из них относится к непрофессиональным участникам рынка. Сокращение числа компаний объясняется консолидацией отрасли, которая продолжается уже второе десятилетие.

В настоящее время на 20 крупнейших игроков приходится порядка 80% рынка. Малые предприятия, прежде всего личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, не способны обеспечить высокий уровень биобезопасности, в первую очередь в отношении африканской чумы. Крупным предприятиям полного цикла проще нести расходы на ветеринарную защиту и логистику.

Ранее сообщалось о том, что стадо диких кабанов с розовой свинкой обнаружили у дороги под Пушкино.