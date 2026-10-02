Банкоматы для снятия цифровых рублей могут появиться в России в 2027 году

Аксаков: цифровой рубль могут начать обналичивать напрямую через банкомат

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Банкоматы, позволяющие снимать наличные непосредственно со счета цифрового рубля, могут появиться в России уже в 2027 году. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, с технологической точки зрения реализация такого решения возможна. Сейчас владельцу цифрового кошелька для получения наличных необходимо сначала перевести средства на обычный банковский счет, а затем воспользоваться банкоматом.

В Банке России ранее сообщали о проработке механизма прямого снятия наличных с цифрового рублевого счета через банкоматы.

Цифровой рубль является дополнительной формой российской валюты наряду с наличными и безналичными средствами. Его использование остается добровольным, операции для граждан бесплатны. За первые три недели массового внедрения, начавшегося 1 сентября, россияне открыли около 200 тыс. цифровых кошельков.

Ранее стало известно, что Госдума усилила защиту вкладов.

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