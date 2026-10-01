«Двойная индексация». Пенсии россиян вырастут дважды за год

В 2027 году средняя пенсия по старости вырастет до 29 904 рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года достигнет 29 904 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В сообщении кабмина уточняется, что в проекте нового трехлетнего бюджета Социального фонда, внесенного в Думу в составе бюджетного пакета, учтена индексация пособий и пенсий.

В следующем году страховые пенсии будут повышаться два раза. С 1 февраля выплаты увеличат на 6,8%, то есть по уровню инфляции за 2026 год. Страховую же часть пенсии с 1 апреля дополнительно проиндексируют на 3,3%.

«Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля», — говорится в сообщении правительства.

Ранее сообщалось о том, что с 1 октября пенсии военным вырастут на 4%, 80-летним — вдвое.

Читайте также

Семилетний цикл ЕС: политолог пояснил, почему страны не готовы отказываться от субсидий

Семилетний цикл ЕС: политолог пояснил, почему страны не готовы отказываться от субсидий

«Миллионы смогут решить квартирный вопрос». Мишустин направит на льготную ипотеку 157 млрд рублей

«Миллионы смогут решить квартирный вопрос». Мишустин направит на льготную ипотеку 157 млрд рублей

«Следить, а не запрещать». Зачем государство будет мониторить цены на продукты

«Следить, а не запрещать». Зачем государство будет мониторить цены на продукты

«Кредиты стали посильнее»: долговая нагрузка россиян снизилась до 28%

«Кредиты стали посильнее»: долговая нагрузка россиян снизилась до 28%

Аренда в Москве стала доступнее: на жилье уходит меньше половины зарплаты

Аренда в Москве стала доступнее: на жилье уходит меньше половины зарплаты

Инфляция в Рязанской области в августе замедлилась до 7,5%

Инфляция в Рязанской области в августе замедлилась до 7,5%

Сергей Собянин: разработки московских компаний внедряют в корпорациях по всей стране

Сергей Собянин: разработки московских компаний внедряют в корпорациях по всей стране

Путин назвал приоритеты российского бюджета в 2027 году

Путин назвал приоритеты российского бюджета в 2027 году

Российские семьи тратили в августе на продукты 20 908 рублей

Российские семьи тратили в августе на продукты 20 908 рублей

В составе жилого квартала СОЮЗ в Ростокине появится крупный спортивный кластер «Искра»

В составе жилого квартала СОЮЗ в Ростокине появится крупный спортивный кластер «Искра»

Рязанская область возглавила рейтинг по росту несырьевого экспорта

Рязанская область возглавила рейтинг по росту несырьевого экспорта

Квартиру в Москве сравнили по стоимости с сотнями зарубежных отпусков

Квартиру в Москве сравнили по стоимости с сотнями зарубежных отпусков

Добавьте mosregtoday.ru в избранное