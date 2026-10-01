«Двойная индексация». Пенсии россиян вырастут дважды за год

Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года достигнет 29 904 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В сообщении кабмина уточняется, что в проекте нового трехлетнего бюджета Социального фонда, внесенного в Думу в составе бюджетного пакета, учтена индексация пособий и пенсий.

В следующем году страховые пенсии будут повышаться два раза. С 1 февраля выплаты увеличат на 6,8%, то есть по уровню инфляции за 2026 год. Страховую же часть пенсии с 1 апреля дополнительно проиндексируют на 3,3%.

«Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля», — говорится в сообщении правительства.

Ранее сообщалось о том, что с 1 октября пенсии военным вырастут на 4%, 80-летним — вдвое.