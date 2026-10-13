«МРОТ должен быть 35 тыс.»: в Госдуме требует поднять его раньше 2030 года

Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно быстрее увеличить до 35 тысяч рублей. С таким заявлением в интервью ТАСС выступила председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

На 2026 год МРОТ в стране установлен на уровне 27 093 рубля. В 2027 году планируется его повышение на 6,8 процента — до 28 935 рублей. Достижение отметки в 35 тыс. рублей запланировано лишь к 2030 году, отметила парламентарий.

«Мы считаем, что уже сейчас [это нужно сделать], потому что минимальный размер оплаты труда — это такая базовая категория, от которой зависят другие различные пособия, выплаты, заработная плата и так далее», — пояснила она.

Вместе с тем глава комитета назвала запланированный на 2027 год рост МРОТ почти до 29 тысяч рублей «приближением» к требуемому уровню.

«Поэтому над этим нужно работать, безусловно», — резюмировала Кавшар.

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