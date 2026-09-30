«Пенсию увеличат вдвое»: кому повысят выплаты с октября?

С 1 октября текущего года в России вступает в силу механизм автоматического увеличения пенсионных выплат для отдельных категорий получателей. Соответствующую информацию предоставил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.

Как отмечается, данная норма затронет граждан, достигших 80-летнего возраста в сентябре 2026 года, а также лиц, которым официально присвоена I группа инвалидности.

По словам эксперта, для перечисленных категорий пенсионеров фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена в двукратном размере. Процедура перерасчета будет проведена в автоматическом режиме, что исключает необходимость подачи заявлений или личного обращения граждан в органы социальной защиты.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия работающих россиян превысила 30 тыс. рублей в десяти регионах.