Российские семьи тратили в августе на продукты 20 908 рублей

Ромир: в августе расходы россиян на продукты составили 20 908 рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Среднестатистическая российская семья в августе 2026 года направляла на покупку продуктов питания 20 908 рублей ежемесячно. Соответствующие данные были представлены в исследовании холдинга «Ромир», с которыми выступила руководитель отдела компании Екатерина Тимошевская на конференции «Человек разумный 2026».

Как отмечают исследователи, в сравнении с августом предыдущего года россияне стали приобретать продукты на 4,8% чаще. Среднемесячные траты на непродовольственные товары при этом достигли 19 664 рублей, а частота подобных покупок выросла на 7,1%.

Приведенные данные основываются на непрерывном мониторинге потребительской панели «Ромир», которая охватывает 40 тысяч граждан из 15 тысяч домохозяйств по всей стране.

Ранее сообщалось о том, что иностранцы тратят в Москве ₽200 тыс., россияне — ₽46 тыс.

Читайте также

Просрочка доставки: что делать, если еду привезли с опозданием

Просрочка доставки: что делать, если еду привезли с опозданием

«Мясной бум». Поставки свинины из РФ в Грузию выросли в 5,9 раза

«Мясной бум». Поставки свинины из РФ в Грузию выросли в 5,9 раза

Эксперт спрогнозировала рост сложностей с продажей жилья массового сегмента

Эксперт спрогнозировала рост сложностей с продажей жилья массового сегмента

Комната за ₽569 тыс. может приносить почти 21% годовых: где это возможно

Комната за ₽569 тыс. может приносить почти 21% годовых: где это возможно

Сергей Собянин: Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

Сергей Собянин: Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

Названы регионы с самыми высокими выплатами за подработку

Названы регионы с самыми высокими выплатами за подработку

Аптечная пауза: жители Прикамья стали покупать меньше антидепрессантов

Аптечная пауза: жители Прикамья стали покупать меньше антидепрессантов

В составе жилого квартала СОЮЗ в Ростокине появится крупный спортивный кластер «Искра»

В составе жилого квартала СОЮЗ в Ростокине появится крупный спортивный кластер «Искра»

Плюс две тысячи: средняя пенсия в России выросла до 25 469 рублей

Плюс две тысячи: средняя пенсия в России выросла до 25 469 рублей

Банковские капканы: почему новый закон Росфинмониторинга оставит тысячи россиян без денег?

Банковские капканы: почему новый закон Росфинмониторинга оставит тысячи россиян без денег?

«Это не подарок, а перерасчет». Часть пенсионеров осенью получит прибавку почти 11 тыс. рублей

«Это не подарок, а перерасчет». Часть пенсионеров осенью получит прибавку почти 11 тыс. рублей

Путин назвал приоритеты российского бюджета в 2027 году

Путин назвал приоритеты российского бюджета в 2027 году

Добавьте mosregtoday.ru в избранное