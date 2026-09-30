Российские семьи тратили в августе на продукты 20 908 рублей

Среднестатистическая российская семья в августе 2026 года направляла на покупку продуктов питания 20 908 рублей ежемесячно. Соответствующие данные были представлены в исследовании холдинга «Ромир», с которыми выступила руководитель отдела компании Екатерина Тимошевская на конференции «Человек разумный 2026».

Как отмечают исследователи, в сравнении с августом предыдущего года россияне стали приобретать продукты на 4,8% чаще. Среднемесячные траты на непродовольственные товары при этом достигли 19 664 рублей, а частота подобных покупок выросла на 7,1%.

Приведенные данные основываются на непрерывном мониторинге потребительской панели «Ромир», которая охватывает 40 тысяч граждан из 15 тысяч домохозяйств по всей стране.

Ранее сообщалось о том, что иностранцы тратят в Москве ₽200 тыс., россияне — ₽46 тыс.