«Заоблачные зарплаты». В перестраховании и холдингах платят более 500 тыс. рублей

В перестраховании и холдингах средняя зарплата превысила 500 тыс. рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В июле средние зарплаты в перестраховании составили 653,7 тысячи рублей. В холдингах этот показатель находился на уровне 542,5 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает РИА Новости.

В остальных отраслях средние зарплаты в июле не превысили 500 тысяч рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в семи регионах.

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