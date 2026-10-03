Арабика подешевела на 25–30% из-за рекордного урожая в Бразилии

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин в беседе с РИА Новости сообщил, что мировые цены на арабику снизились на 25–30% за год. Причиной стал рекордный урожай в Бразилии — крупнейшем производителе этого сорта кофе.

По состоянию на 28 сентября 2026 года котировки находились в диапазоне около 280–290 центов за фунт. Для сравнения, годом ранее стоимость контракта составляла около 380–390 центов за фунт. Аналитик ссылался на фьючерсные контракты Coffee C на бирже ICE, которые выступают основным индикатором мировой стоимости арабики.

Тренин отметил, что ситуация на мировом рынке кофе улучшилась благодаря ожидаемому рекордному урожаю в Бразилии. Рост производства связан преимущественно с восстановлением урожайности арабики и благоприятными условиями выращивания. Увеличение предложения снизило опасения относительно дефицита сырья и стало одним из факторов давления на мировые цены.

При этом эксперт подчеркнул, что сохраняющиеся риски, в том числе низкий уровень запасов кофе, ограничивали снижение котировок. Поэтому рекордный урожай в Бразилии следует рассматривать не как фактор резкого обвала цен, а как переход рынка к более сбалансированному соотношению спроса и предложения, заключил аналитик.

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