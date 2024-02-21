На развитие индустриальных парков и ОЭЗ в Подмосковье в этом году выделили более 6 млрд рублей

Из бюджета Московской области в этом году выделено более шести миллиардов рублей на развитие особых экономических зон и индустриальных парков. Об этом сообщает Московская областная Дума.

Отмечается, что резиденты подмосковных особых экономических зон благодаря налоговым льготам экономят до 30% от первоначального объема инвестиций при реализации проектов. Это связано с тем, что компании, работающие в ОЭЗ и имеющие статус резидента, получают налоговые льготы и другие меры поддержки для развития своего бизнеса.

«ОЭЗ и индустриальные парки для региона — это точки притяжения инвестиций, новые рабочие места. Поэтому перед всеми ветвями власти стоит задача активно поддерживать развитие ОЭЗ и индустриальных парков, это инвестиции в будущее Подмосковья, обеспечивающие динамичное развитие региональной экономики», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.