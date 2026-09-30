«Снизим стоимость жилья в три раза». Какую схему строительства предложил профессор Сафонов?
Профессор Сафонов: цифровые кооперативы позволят снизить стоимость жилья на 65%
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил модель цифрового коллективного строительства. По его расчетам, она может снизить стоимость жилья на 60–65%. Об этом эксперт написал в статье для РБК.
В основе идеи лежит обновленная система жилищно-строительных кооперативов с господдержкой и цифровым контролем. Предполагается сократить количество коммерческих посредников, а часть традиционных процессов заменить алгоритмами.
В качестве примера Сафонов приводит дом на 200 квартир средней площадью 60 кв. м. При строительстве и продаже объекта в течение года цена квадратного метра, по его оценке, может уменьшиться почти втрое. Следить за ходом работ предлагается с помощью дронов и ИИ. Это, по замыслу эксперта, позволит быстрее выявлять нарушения и брак, а также снизить риски хищений и долгостроев.
Ранее сообщалось о том, что Минфин утвердил новые параметры семейной ипотеки с 1 октября 2026 года.