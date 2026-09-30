«Вопрос — как это приносит доход». ФНС выявляет незадекларированные доходы от сдачи жилья в аренду

Декан Засько: налоговики выявляют незадекларированные доходы россиян

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Налоговые органы перешли к активной фазе выявления незадекларированных доходов физических лиц, сообщил агентству «Прайм» декан Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Вадим Засько.

По его словам, речь идет не о разовой кампании, а о долгосрочной стратегии обеления доходов по всей стране. На сегодняшний день почти 64 тысячи жителей Москвы уже легализовали свои доходы, еще около 154 тысяч находятся в зоне повышенного интереса налоговиков.

Современная аналитика позволяет налоговым органам без труда формировать перечень лиц, владеющих коммерческой недвижимостью или несколькими объектами жилья.

«Логика проста: если собственник не проживает в квартире и не использует помещение для собственных нужд, возникает вопрос — как это имущество приносит доход и почему он не задекларирован», — пояснил Засько.

Работа ведется через запросы и уведомления, однако у налоговиков есть и более серьезный инструмент — выездная проверка, которая может проводиться и в отношении физических лиц. В ее рамках они вправе истребовать документы, проверить движение по счетам и опросить свидетелей.

Эксперт рекомендует арендодателям легализовать доходы заранее, оформив статус ИП или плательщика налога на профессиональный доход. Это позволит избежать штрафов и пени, а также не столкнуться с ситуацией, когда налоговая предъявит к уплате сумму сразу за три года.

Ранее сообщалось о том, что около 2 тыс. заявок на выплату по аренде жилья учителям подали в Подмосковье.

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