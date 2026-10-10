Пенсии за ноябрь придут раньше срока: кому перечислят деньги уже 30 октября

Некоторые российские пенсионеры получат выплаты за ноябрь раньше привычного срока. Причиной станут выходные дни и празднование Дня народного единства 4 ноября. В отдельных случаях деньги поступят еще 30 октября, рассказала РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Изменения коснутся прежде всего граждан, которым пенсия обычно приходит в первые числа месяца. Поскольку 1 ноября 2026 года выпадает на воскресенье, выплаты за этот день перенесут на пятницу, 30 октября. Таким образом, часть пенсионеров получит ноябрьскую пенсию еще до окончания октября.

Еще одна корректировка графика связана с Днем народного единства. В 2026 году государственный праздник приходится на среду, 4 ноября, которая является нерабочим днем.

По словам Подольской, пенсионерам, у которых дата получения денег приходится на 4 ноября, средства перечислят на день раньше — во вторник, 3 ноября.

В этот же день пенсии поступят гражданам, которым выплаты и так положены третьего числа. Для них график останется прежним, поскольку 3 ноября является рабочим днем.

При этом перенос затронет не всех получателей пенсий. Тем, кому деньги обычно перечисляют 2, 5 или 6 ноября, выплаты поступят в установленные даты. Эти дни являются рабочими, поэтому оснований для изменения графика нет.

Таким образом, в конце октября и начале ноября предусмотрены две даты досрочного перечисления пенсий. 30 октября деньги получат те, кому они обычно приходят 1 ноября, а 3 ноября — пенсионеры с установленной датой выплаты 4 ноября.

Эксперт подчеркнула, что изменения связаны исключительно с календарем выходных и праздничных дней. Речь идет о переносе сроков перечисления уже назначенных пенсий, а не о дополнительных выплатах или повышении их размера.