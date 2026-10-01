«Долговая петля»: МФО запретили выдавать более двух дорогих займов

С 1 октября российские микрофинансовые организации (МФО) не смогут выдавать новые займы с полной стоимостью потребительского кредита (ПСК) выше 200% годовых клиентам, у которых уже есть два таких непогашенных займа.

Соответствующие изменения в законодательство вступают в силу. Ограничение распространяется только на новые договоры, заключенные после указанной даты. Ранее оформленные займы продолжают действовать на прежних условиях.

Как поясняли в ЦБ, мера призвана исключить ситуацию, когда для погашения старого долга человек оформляет новые дорогие займы, увеличивая долговую нагрузку . По данным регулятора, около трети действующих клиентов МФО по итогам первого полугодия 2026 года имели два дорогих займа и более.

Для выполнения новых требований МФО теперь должны запрашивать информацию о заемщиках в бюро кредитных историй, учитывая все обязательства, а не только выданные в микрофинансовых организациях.

Займы с ПСК ниже 200% годовых по-прежнему доступны, если доходов заемщика достаточно для обслуживания новых обязательств . С 1 апреля 2027 года планируется ужесточение правил: вводится принцип «один заем в руки» для займов с ПСК выше 100% годовых и период охлаждения не менее трех дней между погашением одного займа и оформлением следующего

Ранее сообщалось о том, что выдачи розничных кредитов выросли на 23% в августе.