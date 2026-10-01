«Прожиточный минимум вырастет на 6,8%»: как это отразится на пособиях

МРОТ с 2027 года увеличится на 6,8% и достигнет 28 935 рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Документ предусматривает повышение прожиточного минимума в 2027 году на 6,8% — до 20 227 рублей на душу населения по России. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В правительстве отметили, что пересмотр этого показателя заложит основу для индексации пособий и социальных начислений, размер которых напрямую привязан к данной величине.

Кроме того, с 2027 года минимальный размер оплаты труда увеличится на 6,8 процента и достигнет 28 935 рублей.

Что касается прожиточного минимума по категориям граждан, для трудоспособного населения он составит 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, для детей — 19 620 рублей.

Ранее сообщалось о том, что маткапитал проиндексируют по фактической инфляции в 2027-2029 годах.

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