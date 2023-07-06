Новый продуктовый магазин построили в подмосковном Пушкино

Индивидуальный предприниматель, занимавшийся возведением здания на улице Советской в Пушкино, уже получил разрешение на его ввод в эксплуатацию от Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что в реализацию данного проекта было инвестировано порядка двадцати миллионов рублей. В магазине будет представлен широкий ассортимент товаров повседневного спроса, а также продукции бытового сегмента.

Общая площадь здания составляет почти триста квадратных метров. Торговая точка расположена в частном секторе и шаговой доступности от железнодорожной станции Клязьма, что позволит жителям района совершить покупки возвращаясь с работы. Создано пять рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития региона.