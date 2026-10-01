Россия не собирается добивать Евросоюз и не стремится к его развалу. Такое заявление сделал Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». По его мнению, ошибки ЕС сами приведут к краху союза.

По мнению президента, европейская экономика буксует: рабочие места тают, уровень жизни падает. Москва в чужую политику не лезет, но ошибок там накопилось предостаточно.

Отдельная тема — давление на страны ЕС. Путин отметил, что некоторым из них просто запрещают дружить с Россией, в том числе поддерживать экономические отношения и проекты. По итогу, как считает Путин, Евросоюз развалится самостоятельно исходя из собственных ошибок в экономической и политической сферах.

Ранее президент РФ предупреждал: если европейские войска ступят на украинскую землю, это сразу станет войной с Россией. По его словам, европейские элиты пугают своих граждан российской угрозой, которой не существует. У Москвы нет причин для конфликта с Европой — а вот сам ЕС трещит по швам из-за промахов западных политиков.