«Минимальный платеж создает иллюзию контроля». Что скрывает кредитная карта?

Кандидат экономических наук Лилия Буркина перечислила «Газете.Ru» главные опасности кредитных карт. В их числе — срыв грейс-периода, оплата только минимального взноса и комиссии за отдельные операции.

«Ставки по кредиткам могут достигать 47–54% годовых. Если заемщик не погасит задолженность в срок, банк начнет начислять проценты по правилам договора. По условиям ряда карт они рассчитываются на всю сумму долга с момента покупки, а не только после окончания грейс-периода. Минимальный платеж создает иллюзию контроля над долгом. Значительная его часть может уходить на проценты, тогда как основная задолженность сокращается очень медленно. В результате срок погашения растягивается на годы, а итоговая переплата многократно увеличивается», — предупредила Буркина.

При долге 100 тыс. рублей под 50% годовых взнос в 10% остатка плюс проценты растянет выплаты на 7,5 года, а общая сумма достигнет 141,6 тыс. рублей. При 5% остатка срок вырастет до 15 лет, а выплаты — до 183,3 тыс. рублей, уточнила эксперт. Расчет предполагает постепенное уменьшение платежа вместе с долгом.

Отдельный риск — снятие наличных и переводы. Во многих банках они не входят в льготный период, облагаются процентами с первого дня и комиссией 3–6%. Точные условия зависят от тарифа карты, отметила Буркина.

Экономист советует тратить лишь ту сумму, которую удастся вернуть в грейс-период. В ином случае выгоднее погасить долг накоплениями, рефинансировать его дешевым кредитом или заранее запросить рассрочку либо реструктуризацию, заключила Буркина.

Ранее сообщалось о том, что с 1 октября МФО ограничат выдачу займов дороже 200% годовых.