«Мясной бум». Поставки свинины из РФ в Грузию выросли в 5,9 раза

В августе Грузия увеличила импорт свинины из России до 348,1 тонны

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В августе текущего года Грузия импортировала из России 348,1 тонны свинины. Этот показатель стал максимальным для данного месяца за всю историю наблюдений. Соответствующие сведения содержатся в материалах Национальной службы статистики Грузии, изученных ТАСС.

Согласно данным грузинского статистического ведомства, объем поставок свежей, охлажденной и замороженной свинины из РФ в августе оценивается в $906,1 тыс. Относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 5,9 раза. За восемь месяцев 2026 года совокупный импорт российской свинины в Грузию достиг 1,9 тыс. тонн.

Общий объем закупок свинины Грузией в августе составил 2,6 тыс. тонн. Помимо России, поставщиками данной продукции выступили Испания (31,7 тонны), Германия (29,4 тонны) и Аргентина (28,1 тонны).

Ранее сообщалось о том, что Россия в августе втрое сократила поставки удобрений в Грузию.

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