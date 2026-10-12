«Девять лет — и квартира ваша?» Где в России быстрее всего можно накопить на жилье?

АСИ: быстрее всего накопить на квартиру можно в Мурманской области

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Согласно исследованию Агентства стратегических инициатив (АСИ), быстрее всего накопить на покупку квартиры можно в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным доклада, в перечисленных регионах на приобретение жилья в среднем потребуется немногим более девяти лет.

Специалисты также проанализировали общий уровень жилищных условий в субъектах РФ. Лидирующие позиции заняли Санкт-Петербург, Белгородская и Московская области. Четвертое место у Республики Татарстан, замыкает первую пятерку Мурманская область.

Ранее депутат Аксененко сообщил, что ипотека под 12% требует дохода 294 тыс. рублей в месяц.

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