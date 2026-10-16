«Рыбный год». РФ обеспечила себя рыбой на 120%

Росстат: производство рыбы в России на 20% выше потребления

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

По итогам прошлого года производство рыбы в России на 20% превысило внутреннее потребление. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости.

Помимо этого, Россия полностью закрывает свои потребности по зерну — уровень самообеспечения составляет 172,7%, по мясу — 102,2%, по картофелю — 100,3%. Близок к стопроцентному и показатель по яйцам — 98,6%.

Что касается овощей и продовольственных бахчевых культур, то по итогам 2025 года уровень самообеспечения страны составил 86,6%, по молоку — 85,3%, по фруктам и ягодам — 48,6%.

Приведенные данные не учитывают информацию по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

Ранее врач Павлова сообщила, что северная рыба и облепиха помогут иммунитету осенью.

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