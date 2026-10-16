«Пустой бокал». Продажи слабоалкогольной продукции в России упали на 58%

Росалкогольтабакконтроль: продажи слабоалкогольной продукции упали на 58%

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Продажи слабоалкогольной продукции в России за девять месяцев снизились на 58%. Об этом «Ведомостям» сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

В ведомстве уточнили, что по сравнению с 2025 годом продажи виноградного вина уменьшились до 40,59 млн декалитров (дал), то есть на 2,7%. Ликерных вин приобрели на 8,4% меньше — 797,5 тыс. дал. Продукции, полученной за счет брожения сока или сусла, продали на 34,5% меньше — 1,29 млн дал. Единственным сегментом, где отмечен рост, стало шампанское: его потребление увеличилось на 4,3%, до 15,09 млн дал.

По данным ведомства, крепких напитков в РФ реализовали почти столько же, сколько в прошлом году, — 87,85 млн дал (+1%).

Ранее сообщалось о том, что незаконную продажу алкогольной продукции пресекли в Рузе.

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