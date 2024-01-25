Подмосковные компании принимают участие в международной выставке RUPLASTICA 2024

В Москве проходит международная специализированная выставка пластмасс и каучуков RUPLASTICA 2024. Подмосковные компании принимают участие в данной выставке. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона организовал участие четырех подмосковных компаний из городского округа Серпухов в международной выставке RUPLASTICA 2024. Участниками стали производитель мебели «ТЕОРЕМА ЛЕСТНИЦ», производитель пластиковых изделий «ТОП ЛАЙН», производитель полиэтиленовых бахил «ТПК „ПроМед“, а также производитель гранул для производства изделий из пластика „Никатор“.

При содействии Фонда компании смогли представить свою продукцию в рамках коллективного стенда региона. В рамках поддержки Фонд взял на себя организационные вопросы и расходы, связанные с выставкой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.