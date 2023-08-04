Польша запросила у Еврокомиссии миллиард евро на вывоз зерна с Украины

По мнению польских властей, необходимо существенно расширить инфраструктуру, которая занята в этой перевозке.

Только на реконструкцию трех терминалов для большегрузных автомобилей, а также на модернизацию железнодорожной инфраструктуры в Перемышле, необходимо потратить порядка 500 миллионов евро.

«Оставшиеся более 500 миллионов евро будут выделены на модернизацию железнодорожных пограничных переходов между Польшей и Украиной», - указало агентство РАР, которое и привело этот запрос польского правительства.

Вдобавок ко всему, будут построены новые грузовые терминалы для автотранспорта, а также создана система управления движением грузов через линию границы. Это подтвердил Анджей Садось, постоянный представитель Польши в Евросоюзе. По его словам, польские власти заинтересованы в таком шаге, поэтому и запросили необходимые деньги у ЕК.