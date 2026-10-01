«Никто с голоду не умрет»: эксперт объяснила, откуда взялись цифры 10–20% в тарифах ЖКХ

С 1 октября в регионах России в среднем на 10-20% выросли коммунальные тарифы. Однако, как пояснила президент СРО «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в ЖКХ» Вера Москвина, это не значит, что итоговая сумма в квитанции увеличится на те же проценты. Вокруг темы много слухов и «пугалок», и важно отделять их от реальной ситуации. Подробности у экспертов узнала редакция интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Что именно подорожало

Индексация касается только ресурсоснабжения — газа, воды, вывоза мусора и других коммунальных услуг. Плата за жилищные услуги, то есть содержание дома, рассчитывается отдельно: ее определяют либо по социальной ставке региона, либо на общем собрании жильцов. Как отметила Москвина, если собственники не голосуют за повышение, оно не происходит.

«Да, два раза в год идет повышение. Но речь идет не обо всех услугах, а только о ресурсоснабжении. Государство индексирует цены на газ, на воду, на вывоз мусора, на все, что называется коммунальной услугой», — отметила Вера Москвина.

Почему 1 октября

Непривычная дата изменения тарифов вызвала у жителей вопросы. Москвина напомнила, что раньше индексация проходила в другие месяцы, а теперь ее просто перенесли — дату сочли более эффективной. По ее словам, ничего страшного не произошло.

Не путайте процент и сумму

Главный нюанс: проценты индексации нельзя переносить на всю платежку. В среднем по стране рост составит от 10 до 20%, но это касается конкретного тарифа, а не итоговой суммы. Решение принимает энергетическая комиссия, созданная губернатором внутри региона.

Позиция властей

На встрече с президентом 28 сентября депутат Геннадий Зюганов назвал рост тарифов «неграмотным» и пожаловался, что ему пришла квитанция на ₽30 тыс. Владимир Путин в ответ подчеркнул, что тарифы должны быть экономически обоснованными, но социально сдержанными и соизмеримыми с доходами людей. Он назвал эту работу тонкой и требующей ежедневного внимания парламента и правительства.

Льготы и регионы

Москвина напомнила о субсидиях: если платежка превышает определенный процент дохода, государство компенсирует разницу. Порог зависит от бюджета региона. Москва смогла опустить его до 10%, а некоторые дотационные субъекты снизить ставку не смогли.

«Никто с голоду точно не умрет. Очень надеемся, что зарплаты тоже будут расти», — заключила эксперт.

В ЯНАО, например, сохраняются льготные тарифы: жители оплачивают около 30% реальной стоимости ресурсов, остальное берет на себя бюджет.

Тем временем глава Ноябрьска ЯНАО Алексей Романов остался недоволен перерасчетом за воду для горожан после аварий на сетях. Он заявил, что такие последствия недопустимы.