Правительство может разрешить мобильным операторам повысить тарифы

Операторы мобильной связи сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину на сессии по развитию связи в России о потребности в повышении цен на мобильную связь на 5% каждый год. По их словам, это нужно для модернизации сетей и обеспечения их работы.

Тарифы в России не регулируются, но в апреле прошлого года ФАСом были разработаны рекомендации для операторов, которые советуют не увеличивать тариф больше роста годовой инфляции.

В том же году правительство отказалось предпринимать дополнительные меры для поддержки операторов. В стратегии развития связи в стране было указано, что РФ отстает от мира по скорости сетей, а доходы операторов стагнируют. Отсутствие инвестиций создает риск для инфраструктуры.

В Министерстве цифрового развития отметили, что повышение цен возможно, если операторы обеспечат доступность связи для всего населения вместе с поэтапным ростом, и согласованным механизмом, который будет гарантировать выполнение обязательств по инвестициям.

Операторами не было оставлено комментариев касаемо данного предложения.