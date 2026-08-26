Александр Двойных рассказал о планах по расширению программы развития сельских территорий

Программу комплексного развития сельских территорий (КРСТ) планируют расширить, в 2025 году она была признана самой эффективной среди всех государственных программ России — модернизация инфраструктуры на селе затронула 8,5 тыс. малых населенных пунктов и 11 млн жителей. Об этом заявил сенатор от Московской области Александр Двойных на конференции с участием представителей «Единой России», министерств и ведомств.

«При поддержке „Единой России“ в Госдуме на развитие села в 2026 году было дополнительно выделено 12 млрд рублей. Это позволяет расширить охват проектов, которые в текущем году затронут интересы еще 3 млн сельских жителей», — отметил Александр Двойных.

По его словам, документ был синхронизирован с народной программой партии. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина в рамках конференции представила отчет о реализации программы. Она отметила ключевую роль партии в интересах сельских территорий при формировании федерального бюджета. В период с 2021 по 2026 годы объем средств на программу составил почти 500 млрд рублей.

В Московской области за последние два года удалось выполнить реконструкцию трех тепловых пунктов и Дома культуры в Шатуре, капремонт Центра культуры и искусства в Рузском округе. Помимо этого, были отремонтированы десятки километров коммунальных сетей и другие объекты.

На сельских территориях региона в 42 муниципальных образованиях проживает почти 2 млн человек, объем производства областных аграриев в 2025 году превысил 200 млрд рублей. За этот период было реализовано более 100 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, создано почти 11 тыс. новых рабочих мест.

Сельхозпроизводители могут рассчитывать на порядка 40 видов мер господдержки — субсидий и грантов. Регион занимает первое место в стране по объему производства овощей закрытого грунта (тепличное производство) и является крупнейшим регионом по переработке сельскохозяйственной продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.