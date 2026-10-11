Продавцы, водители и инженеры: кому работодатели чаще всего предлагают работу в России

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

На российском рынке труда осенью 2026 года наибольшее количество вакансий приходится на торговлю, промышленность, строительство, логистику и общественное питание. Работодатели активно ищут как квалифицированных инженеров, так и представителей рабочих специальностей, пишет РИА Новости.

Исследование основано на данных о вакансиях, размещенных по состоянию на конец сентября. Специалисты выяснили, в каких отраслях сосредоточено больше всего предложений о работе и какие сотрудники пользуются наибольшим спросом.

Одним из лидеров по количеству открытых вакансий стала розничная торговля. Магазины и торговые сети чаще всего ищут продавцов, кассиров и администраторов. Именно эти должности оказались наиболее востребованными в ритейле.

Значительное количество предложений о работе приходится и на промышленный сектор. Предприятиям необходимы специалисты, обеспечивающие разработку, обслуживание и эксплуатацию производственного оборудования.

Среди инженерно-технического персонала работодатели особенно заинтересованы в технологах, конструкторах и механиках. Одновременно сохраняется высокий спрос на сотрудников рабочих профессий.

В частности, промышленные предприятия ищут слесарей, машинистов специальной техники, операторов станков и производственных линий.

Еще одной отраслью с большим количеством вакансий стало строительство. Здесь востребованы как специалисты с инженерным образованием, так и работники, непосредственно занятые на строительных площадках.

Среди инженерно-технических должностей аналитики выделили инженеров производственно-технических отделов, конструкторов и специалистов строительного контроля.

Из рабочих профессий строительные компании чаще всего ищут электромонтажников, сварщиков и машинистов спецтехники.

Высокая потребность в сотрудниках сохраняется также в транспортной отрасли и логистике. Наибольшее количество предложений здесь приходится на водителей грузовых автомобилей, комплектовщиков и кладовщиков.

Эти специалисты обеспечивают перевозку, обработку, хранение и подготовку товаров к отправке.

В число отраслей с наибольшим количеством вакансий вошли также туризм, гостиничный бизнес и общественное питание.

В ресторанах, кафе и других заведениях особенно востребованы повара, официанты, бармены и кухонные работники.

Таким образом, по итогам сентября работодатели чаще всего искали сотрудников для торговли, производства, строительства, перевозок и обслуживания клиентов.

При этом большое количество вакансий не обязательно означает высокую заработную плату. Данные SuperJob отражают прежде всего потребность компаний в персонале, а не уровень предлагаемых доходов.

Конкретные зарплаты наиболее востребованных специалистов, а также количество открытых вакансий по каждой профессии в опубликованных результатах исследования не приводятся.

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