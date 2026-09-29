Минюсту России рекомендовали признать крипту предметом залога: эксперт оценил перспективы

Возможность легально использовать криптовалюту в качестве залога становится логичным шагом на пути интеграции высокотехнологичных активов в российскую экономику. Такую точку зрения высказал заместитель проректора по инновациям Финансового университета при Правительстве РФ Антон Лосев, проанализировав перспективы расширения перечня инструментов обеспечения обязательств в комментарии для Pravda.Ru .

Ранее ТАСС сообщало, что представители профильной секции Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовали Минюсту проработать юридические механизмы признания цифровой валюты предметом залога. Инициатива рассматривается в контексте формирования прозрачной системы контроля, при которой рынок цифровых активов переходит под прямое регулирование надзорных органов.

По словам Лосева, цифровой залог функционально идентичен традиционным формам обеспечения, однако его внедрение требует четкой правовой базы. С сентября в России действуют обновленные законодательные нормы, регламентирующие оборот криптоактивов и создание соответствующей инфраструктуры под эгидой регулятора. Эксперт добавил, что при таком подходе инвестиции в цифровые активы получают дополнительные сценарии практического применения. Главное преимущество состоит в том, что владелец криптовалюты сможет привлекать финансирование под имеющийся цифровой актив, не продавая его. При этом такой залог не становится автоматически надежнее обычного: для криптовалют сохраняется риск изменения стоимости, а для стейблкоинов важны надежность эмитента и инфраструктуры. Поэтому практическая ценность инициативы прежде всего в расширении перечня активов, которые можно легально и по понятным правилам использовать в качестве обеспечения.

Эксперт добавил, что, несмотря на волатильность рынка, она позволит собственникам распоряжаться капиталом без необходимости выхода в фиатные деньги. Параллельно власти обсуждают и другие финансовые новации, в частности новый инструмент для трансграничных расчетов. Специалисты подчеркивают, что развитие сегмента залогов требует минимизации бюрократических барьеров, которые ранее мешали инвестициям в технологии и современные способы сбережения. Пока одни секторы криптоиндустрии только ждут регламентации, Банк России уже тестирует электронные кошельки для операций с национальной цифровой валютой в офлайн-режиме. Это показывает, что движение к более широкому признанию цифровых активов идет сразу по нескольким направлениям.

По его мнению, признание криптовалюты предметом залога — не революция, а естественный этап эволюции финансовой системы. Оно расширяет инструменты финансирования, дает владельцам активов больше свободы и одновременно требует зрелого правового регулирования. Главный вызов — не допустить, чтобы новые возможности обернулись дополнительными рисками для рынка и граждан. Если механизм будет проработан качественно, цифровой залог станет еще одним шагом к интеграции криптоактивов в легальную экономику, а Россия получит более гибкую и современную финансовую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в «Магните» запустили оплату цифровым рублем в тестовом режиме.