Раскрыто, сколько ушедших автоконцернов получают выручку в России

Rusprofile: ушедшие автоконцерны сохранили дочерние компании в России

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Минимум девять ушедших из России иностранных автомобильных концернов сохранили в стране дочерние компании, которые все еще получают выручку. Об этом говорится в исследовании компании Rusprofile, которое есть у РИА Новости.

После весны 2022 года иностранные автоконцерны по-разному распорядились бизнесом в России: одни продали активы местным инвесторам без права обратного выкупа, российские «дочки» других ликвидируются или проходят процедуру банкротства. Часть производителей сохранили российские юрлица, поддерживают их работу, регистрируют товарные знаки и рассчитывают вернуться на рынок.

Немецкая марка BMW сохранила компании «БМВ Русланд Трейдинг», «БМВ Лизинг» и «БМВ Банк». Выручка первых двух структур в 2025 году составила около 6,5 миллиарда рублей. После остановки производства и поставок автомобилей концерн сообщал о продолжении поставок запчастей и обслуживания машин, выпущенных для российского рынка.

Южнокорейская Hyundai после продажи петербургского завода сохранила компании «Хендэ Трак энд Бас Рус» и «Хендэ Кэпитал Сервисез». Продолжает действовать и «Киа Россия и СНГ», принадлежащая европейским структурам Kia. Совокупная выручка этих трех организаций в 2025 году составила около 4,2 миллиарда рублей.

Немецкий Volkswagen продал основной российский бизнес, однако входящая в его группу марка Porsche сохранила «Порше Руссланд», «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» и «Порше Центр Москва». Вместе они получили около 1,2 миллиарда рублей выручки за 2025 год. Кроме того, присутствие на российском рынке в том или ином виде сохранили концерны Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki.

В отличие от перечисленных компаний, бывшие российские предприятия Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover перешли местным собственникам, и продолжение их работы нельзя считать продолжением деятельности прежних иностранных владельцев.

Ранее стало известно, что сбой в Яндекс Директе обернулся для малого бизнеса потерей 30% заявок.

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