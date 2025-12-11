Можно ли нарядить авто гирляндой к празднику и не нарваться на штраф?

Идея украсить автомобиль праздничной гирляндой, чтобы выделиться в дорожном потоке, вызвала у автолюбителей из Балашихи противоречивые отклики. Горожане делились мнением в телеграм-канале. Издание REGIONS обратилось за комментарием к юристу Гульназ Измайловой.

Специалист рассказала, что декорировать автомобиль гирляндами допустимо, но лишь при неукоснительном соблюдении норм, закрепленных в ПДД. Запрещено размещать световые гирлянды или объемные наклейки на лобовом и боковых стеклах, а также на зеркалах — это нарушает обзорность.

Под запрет попадают любые украшения, препятствующие функционированию стеклоочистителей и систем омывания стекол. Особая строгость проявляется в отношении имитации спецсигналов: мигающие огни, в особенности красного и синего спектра, категорически запрещены — их использование может повлечь лишение водительских прав согласно статье 12.5 КоАП.

«За нарушение этого правила (имитации спецсигналы. — Прим. ред.) водителю грозит штраф в размере 500 руб. и даже лишение прав (до 1,5 лет) за переоборудование или спецсигналы. Лучше использовать мишуру или наклейки, не влияющие на безопасность, чтобы избежать проблем с ГИБДД», — советует юрист.

Кроме того, нельзя подключать гирлянды к бортовой электросети, если такая возможность не заложена в заводской конструкции автомобиля. Крайне важно избегать чрезмерно ярких источников света, способных ослепить других участников движения или пешеходов — это создает прямую угрозу безопасности на дороге.

