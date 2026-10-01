Платный возврат: в Союзе потребителей объяснили, как спасти бизнес на маркетплейсах

Цифры опроса российского бизнеса обнажили масштабную проблему онлайн-торговли: с трудностями при возврате качественных товаров столкнулись 62% продавцов, а для 51% это превратилось в систематический кошмар. В зоне особого риска оказались категории, которые после контакта с покупателем невозможно безопасно вернуть на виртуальную полку — косметика, биологически активные добавки, парфюмерия и средства личной гигиены. Чтобы защитить предпринимателей от финансового истощения, в Минэкономразвития подготовили законопроект, призванный кардинально ужесточить правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах.

О том, как должна быть устроена справедливая система работы с отказами, в эфире Общественной Службы Новостей рассуждает председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов. Он подчеркивает фундаментальный парадокс современной торговли: юридически покупатель заключает договор с конкретным продавцом, но сама модель маркетплейса выстроена так, что площадка не несет за сделку никакой ответственности. Койтов с пониманием относится к бизнесу, который задыхается от растущих комиссий — очередное повышение ставок на одной из площадок произошло в конце августа, при этом кредитные средства за проданный товар площадка требует вернуть мгновенно.

По мнению эксперта, законодательный механизм для решения этой проблемы существует уже двадцать лет — это статья о платном возврате в законе о защите прав потребителей. Однако на практике она мертва. Любая попытка маркетплейса ввести плату за обратную доставку натыкается на жесткий рыночный шантаж: покупатели просто уходят с этой площадки к конкуренту, где возврат остается «бесплатным» для них, но разорительным для продавца.

«Пока мы платформы не заставим делать так, как хочет продавец, ничего, к сожалению, не изменится», — резюмирует Койтов.

Тем не менее в новом законопроекте Минэкономразвития бизнес ждет не только ужесточение правил для покупателей. Эксперт выделил мощный защитный инструмент: прямой запрет для площадок самовольно снижать цену продавца, если тот установил минимальную планку. Это должно остановить демпинговые войны, которые алгоритмы маркетплейсов часто ведут за счет маржи самого предпринимателя. Согласно данным, опубликованным на портале нормативных актов, документ сейчас проходит общественное обсуждение. Если проект будет принят в текущей редакции, он вступит в силу 1 марта 2027 года. Правительство получит право утвердить два жестких перечня: товары, от которых нельзя отказаться при получении (продукты, лекарства), и категории, не подлежащие возврату после выноса из пункта выдачи — электронику, парфюмерию и косметику по аналогии с обычными офлайн-магазинами. Важно понимать, что речь идет только о товарах надлежащего качества: если покупатель обнаружит брак или несоответствие описанию, его законные права на возврат останутся незыблемыми.

Ранее глава ЦСР предложил ограничить возврат продуктов и лекарств с маркетплейсов.