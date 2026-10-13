«Вместо дачи — смена». Работники 55+ компенсировали нехватку кадров в России

ЦМИ Сбербанка: работники 55+ дали 2,2 млн прироста занятости в России

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Основной приток рабочей силы в России за последние четыре года обеспечили граждане в возрасте 55 лет и старше. Благодаря этому рынок труда смог частично сгладить острую нехватку специалистов, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на данные Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка.

Как следует из статистики Росстата, приведенной в работе аналитиков, за период с 2021 по 2025 год армия занятых в стране увеличилась с 71,7 до 74,4 млн человек. Совокупный рост составил 2,7 млн, причем 2,2 млн из них — это работники возрастной категории 55+.

Специалисты обращают внимание, что суть явления не сводится к массовому возвращению пенсионеров в строй. Речь скорее идет о сдвиге границ трудовой деятельности: значительная доля россиян не прекращает работать по достижении пенсионного рубежа либо сознательно отодвигает момент оформления пенсии.

Именно активность старших возрастных когорт стала одной из причин, по которой удалось нарастить предложение на рынке труда в условиях сохраняющегося дефицита кадров.

Ранее сообщалось о том, что в России вырос спрос на работников кухни.

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