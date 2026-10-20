«Состав важнее бренда». Россияне стали рациональнее выбирать одежду

Глава АКОРТ Богданов: россияне стали рациональнее выбирать одежду

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

В 2026 году российские потребители более осознанно подходят к приобретению одежды, уделяя повышенное внимание качеству пошива и составу материалов, а количество спонтанных покупок сократилось. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Российский покупатель в 2026 году подходит к выбору одежды рационально: одежду и обувь чаще берут по мере необходимости и рассчитывают носить ее не один сезон. Спонтанных покупок стало меньше», — сказал он.

По словам главы ассоциации, потребительский спрос смещается в сторону базовых моделей и универсальных вещей, не зависящих от сезонных трендов. Покупатели тщательно изучают состав, качество пошива и посадку, а требования к соотношению цены и качества возросли во всех ценовых сегментах — от масс-маркета до премиального.

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