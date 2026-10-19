В Госдуме предложили налоговый вычет за уход за пожилым

Депутат Госдумы, первый зампред бюджетного комитета Каплан Панеш выступил с инициативой распространить механизм социального налогового вычета на услуги по уходу за гражданами пенсионного возраста. В беседе с Life.ru парламентарий уточнил, что сегодня родственники не могут компенсировать часть затрат через НДФЛ, поскольку помощь по хозяйству не подпадает под категорию медицинских услуг.

«Если человек официально нанял помощника для мамы или папы — часть расходов должна возвращаться через НДФЛ», — приводит его слова издание.

Согласно предложению, налогоплательщики получат право заявлять расходы на содержание сиделок для себя, супругов или родителей-пенсионеров. Максимальная сумма затрат, принимаемая к вычету, ограничена 150 тысячами рублей в год. При действующей ставке НДФЛ 13% возврат составит до 19,5 тысячи рублей ежегодно.

Для упрощения процедуры Панеш предлагает автоматизировать передачу данных: профильные организации, оказывающие услуги по уходу, будут самостоятельно направлять сведения в налоговые органы. Гражданам тогда не придется собирать справки вручную и подавать декларации.

По оценке депутата, инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи. Стоимость услуг сиделок начинается от 40 тысяч рублей в месяц, а при уходе за людьми с тяжелыми заболеваниями, включая деменцию, расходы могут достигать сотен тысяч рублей. Введение вычета рассматривается как механизм справедливой компенсации части затрат на достойный уход за близкими.

Ранее сообщалось о том, что Минфин и РСПП обсудят налог на сверхдоходы.