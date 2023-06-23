Сто двадцать миллионов рублей получила подмосковная компания на расширение производства

Высокотехнологичное предприятие ГРИДЕКС-К из Дубны получило денежные средства в рамках программы «Промышленная ипотека», которые планирует направить на расширение производства. Об этом расскзали в Мининвесте Подмосковья.

Компания ГРИДЕКС-К запустит в Дубне промышленную площадку площадью две с половиной тысячи квадратных метров. А реализация данного проекта позволит дополнительно создать в муниципалитете пятьдесят новых рабочих мест.

Напоминаем, что «Промышленная ипотека» была разработан в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева, а позже проект заработал и на федеральном уровне.